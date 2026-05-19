Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Index-Performance
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19.05.2026 09:29:01
Gute Stimmung in Zürich: SLI klettert zum Start
Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,66 Prozent auf 2 120,94 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 2 116,69 Punkte an der Kurstafel, nach 2 107,04 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 115,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 122,15 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 2 167,65 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 2 188,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, lag der SLI noch bei 2 027,18 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 912,00 CHF), Alcon (+ 1,91 Prozent auf 52,40 CHF), Lonza (+ 1,86 Prozent auf 477,00 CHF), Sonova (+ 1,55 Prozent auf 196,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,33 Prozent auf 125,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,39 Prozent auf 80,74 CHF), Schindler (-0,38 Prozent auf 259,00 CHF), VAT (-0,34 Prozent auf 584,80 CHF), Kühne + Nagel International (-0,17 Prozent auf 173,60 CHF) und Sandoz (-0,09 Prozent auf 64,94 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 253 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 280,868 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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