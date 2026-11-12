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12.11.2026 09:28:51
Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu
Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,81 Prozent stärker bei 2 437,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,771 Prozent höher bei 2 436,23 Punkten in den Handel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.
Bei 2 435,55 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 438,16 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,50 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der SLI noch bei 2 234,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 321,73 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,30 Prozent nach oben. Bei 2 438,16 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 3,26 Prozent auf 61,42 CHF), Sonova (+ 3,11 Prozent auf 291,60 CHF), Lindt (+ 1,72 Prozent auf 8 575,00 CHF), Novartis (+ 1,72 Prozent auf 135,02 CHF) und Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-1,99 Prozent auf 670,40 CHF), VAT (-1,94 Prozent auf 545,80 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 40,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 70,34 CHF) und Julius Bär (-0,33 Prozent auf 71,80 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 201 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,66
|-0,13%
|Alcon AG
|66,40
|2,47%
|Amrize
|37,27
|0,84%
|Julius Bär
|77,38
|0,21%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 280,00
|1,20%
|Novartis AG
|145,30
|0,64%
|Partners Group AG
|711,80
|0,23%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,45
|0,56%
|Sonova AG
|308,10
|3,08%
|Straumann Holding AG
|116,30
|0,78%
|Swiss Re AG
|165,80
|1,31%
|UBS
|43,70
|0,02%
|VAT
|578,40
|-1,63%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 425,98
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