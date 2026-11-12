Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsstart zu

Am vierten Tag der Woche geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Donnerstag notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,81 Prozent stärker bei 2 437,10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,771 Prozent höher bei 2 436,23 Punkten in den Handel, nach 2 417,58 Punkten am Vortag.

Bei 2 435,55 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 438,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 2,50 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der SLI noch bei 2 234,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 321,73 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 2 085,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,30 Prozent nach oben. Bei 2 438,16 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 3,26 Prozent auf 61,42 CHF), Sonova (+ 3,11 Prozent auf 291,60 CHF), Lindt (+ 1,72 Prozent auf 8 575,00 CHF), Novartis (+ 1,72 Prozent auf 135,02 CHF) und Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-1,99 Prozent auf 670,40 CHF), VAT (-1,94 Prozent auf 545,80 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 40,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 70,34 CHF) und Julius Bär (-0,33 Prozent auf 71,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 201 683 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at