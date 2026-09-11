Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start des Freitagshandels zu

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent auf 2 220,16 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,337 Prozent höher bei 2 220,72 Punkten, nach 2 213,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 221,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 219,06 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 337,69 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 2 153,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2 021,42 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,22 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 1,37 Prozent auf 94,86 CHF), Amrize (+ 1,22 Prozent auf 33,10 CHF), Sika (+ 0,81 Prozent auf 186,80 CHF), Logitech (+ 0,67 Prozent auf 81,04 CHF) und Lonza (+ 0,64 Prozent auf 538,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-0,81 Prozent auf 8 570,00 CHF), Partners Group (-0,73 Prozent auf 649,20 CHF), Galderma (-0,16 Prozent auf 153,45 CHF), Swisscom (-0,15 Prozent auf 647,00 CHF) und Sandoz (-0,09 Prozent auf 66,00 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 218 012 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 293,078 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,96 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at