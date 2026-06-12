Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Index-Performance im Fokus
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12.06.2026 09:29:23
Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 1,25 Prozent auf 2 180,49 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,949 Prozent stärker bei 2 174,09 Punkten, nach 2 153,65 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 180,95 Punkte, das Tagestief hingegen 2 174,09 Zähler.
So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 095,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der SLI 2 038,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der SLI bei 2 010,62 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 3,89 Prozent auf 152,20 CHF), Holcim (+ 3,02 Prozent auf 74,46 CHF), Geberit (+ 2,59 Prozent auf 506,20 CHF), Julius Bär (+ 2,56 Prozent auf 65,00 CHF) und Lonza (+ 2,07 Prozent auf 502,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 651,50 CHF), Lindt (+ 0,11 Prozent auf 9 285,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 561,60 CHF), Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 120,90 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,30 Prozent auf 203,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 740 127 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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