Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am fünften Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 1,25 Prozent auf 2 180,49 Punkte. In den Freitagshandel ging der SLI 0,949 Prozent stärker bei 2 174,09 Punkten, nach 2 153,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 180,95 Punkte, das Tagestief hingegen 2 174,09 Zähler.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 095,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der SLI 2 038,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, notierte der SLI bei 2 010,62 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,37 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 3,89 Prozent auf 152,20 CHF), Holcim (+ 3,02 Prozent auf 74,46 CHF), Geberit (+ 2,59 Prozent auf 506,20 CHF), Julius Bär (+ 2,56 Prozent auf 65,00 CHF) und Lonza (+ 2,07 Prozent auf 502,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 651,50 CHF), Lindt (+ 0,11 Prozent auf 9 285,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,21 Prozent auf 561,60 CHF), Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 120,90 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0,30 Prozent auf 203,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 740 127 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at