Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Index-Bewegung
|
04.09.2026 09:28:31
Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu
Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 2 304,32 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,002 Prozent höher bei 2 303,42 Punkten in den Handel, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 304,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 301,54 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,110 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der SLI mit 2 315,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 130,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der SLI bei 2 026,99 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1,72 Prozent auf 35,41 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), VAT (+ 1,21 Prozent auf 603,20 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 689,20 CHF) und Lindt (+ 0,53 Prozent auf 8 570,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 209,50 CHF), Novartis (-0,58 Prozent auf 130,56 CHF), Sandoz (-0,54 Prozent auf 69,98 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 580,00 CHF) und Swisscom (-0,32 Prozent auf 631,00 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 196 623 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,721 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
17:58
|Börse Zürich in Rot: SLI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:58
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|SMI aktuell: SMI schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Amrize
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|37,72
|-0,19%
|Galderma
|169,70
|-2,02%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|224,40
|-1,62%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 995,00
|-0,77%
|Lonza AG (N)
|602,60
|-2,78%
|Novartis AG
|137,06
|-1,64%
|Partners Group AG
|719,60
|-1,64%
|Richemont
|196,95
|0,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|378,10
|-0,64%
|Sandoz
|72,68
|-2,81%
|Swiss Re AG
|151,65
|-0,33%
|Swisscom AG
|672,50
|-0,30%
|UBS
|47,73
|-0,19%
|VAT
|650,20
|2,43%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 299,48
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.