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Index-Bewegung 04.09.2026 09:28:31

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Gute Stimmung in Zürich: SLI legt zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 2 304,32 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,002 Prozent höher bei 2 303,42 Punkten in den Handel, nach 2 303,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 304,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 301,54 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,110 Prozent. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wurde der SLI mit 2 315,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 130,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der SLI bei 2 026,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,13 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1,72 Prozent auf 35,41 CHF), Richemont (+ 1,23 Prozent auf 185,90 CHF), VAT (+ 1,21 Prozent auf 603,20 CHF), Partners Group (+ 0,55 Prozent auf 689,20 CHF) und Lindt (+ 0,53 Prozent auf 8 570,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2,19 Prozent auf 209,50 CHF), Novartis (-0,58 Prozent auf 130,56 CHF), Sandoz (-0,54 Prozent auf 69,98 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 580,00 CHF) und Swisscom (-0,32 Prozent auf 631,00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 196 623 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,721 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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