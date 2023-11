Gute Stimmung in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag sprang der SLI via SIX schlussendlich um 0,70 Prozent auf 1 678,21 Punkte an. In den Handel ging der SLI 0,103 Prozent stärker bei 1 668,31 Punkten, nach 1 666,60 Punkten am Vortag.

Bei 1 666,31 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 684,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,355 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 688,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, stand der SLI noch bei 1 751,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 654,41 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,170 Prozent ein. Bei 1 810,36 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3,76 Prozent auf 359,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,71 Prozent auf 32,45 CHF), Partners Group (+ 2,24 Prozent auf 1 051,50 CHF), Geberit (+ 2,13 Prozent auf 465,30 CHF) und Givaudan (+ 1,53 Prozent auf 3 110,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swatch (I) (-1,84 Prozent auf 239,90 CHF), Novartis (-0,68 Prozent auf 84,30 CHF), Sandoz (-0,37 Prozent auf 23,99 CHF), Zurich Insurance (-0,37 Prozent auf 432,00 CHF) und Swiss Re (-0,34 Prozent auf 98,36 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 917 818 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,650 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at