Index im Blick 14.01.2026 12:26:45

Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus

Der SLI performt am Mittag positiv.

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 2 171,15 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,116 Prozent höher bei 2 163,46 Punkten, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 175,47 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,057 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 017,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der SLI einen Stand von 1 934,37 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,21 Prozent auf 184,70 CHF), Sandoz (+ 2,36 Prozent auf 60,64 CHF), Straumann (+ 2,10 Prozent auf 102,20 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 115,36 CHF) und Sika (+ 1,24 Prozent auf 150,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-2,57 Prozent auf 22,72 CHF), ams-OSRAM (-2,37 Prozent auf 8,03 CHF), Lindt (-1,25 Prozent auf 11 040,00 CHF), VAT (-0,77 Prozent auf 437,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 60,44 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 903 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

2026 präsentiert die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

