Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Index im Blick
|
14.01.2026 12:26:45
Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus
Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 2 171,15 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,116 Prozent höher bei 2 163,46 Punkten, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 175,47 Zählern.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,057 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 017,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der SLI einen Stand von 1 934,37 Punkten auf.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,21 Prozent auf 184,70 CHF), Sandoz (+ 2,36 Prozent auf 60,64 CHF), Straumann (+ 2,10 Prozent auf 102,20 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 115,36 CHF) und Sika (+ 1,24 Prozent auf 150,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-2,57 Prozent auf 22,72 CHF), ams-OSRAM (-2,37 Prozent auf 8,03 CHF), Lindt (-1,25 Prozent auf 11 040,00 CHF), VAT (-0,77 Prozent auf 437,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 60,44 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 903 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
2026 präsentiert die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|
14.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|SIX-Handel SLI gibt nach (finanzen.at)
|
13.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.01.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|65,60
|1,64%
|Adecco SA
|24,80
|-0,16%
|ams-OSRAM AG
|9,04
|4,27%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|194,65
|-2,87%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 950,00
|-0,25%
|Novartis AG
|124,85
|-0,32%
|Roche AG (Genussschein)
|345,60
|0,44%
|Sandoz
|61,20
|-0,13%
|Sika AG
|163,00
|-0,03%
|Straumann Holding AG
|105,25
|-1,59%
|Swiss Re AG
|136,40
|-0,33%
|Temenos AG
|87,85
|-1,24%
|UBS
|40,44
|-0,10%
|VAT
|524,20
|12,56%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 177,16
|0,14%