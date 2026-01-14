Gute Stimmung in Zürich: SLI liegt mittags im Plus

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 2 171,15 Punkte nach oben. In den Handel ging der SLI 0,116 Prozent höher bei 2 163,46 Punkten, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 175,47 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,057 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 2 087,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 017,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der SLI einen Stand von 1 934,37 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 3,21 Prozent auf 184,70 CHF), Sandoz (+ 2,36 Prozent auf 60,64 CHF), Straumann (+ 2,10 Prozent auf 102,20 CHF), Novartis (+ 1,51 Prozent auf 115,36 CHF) und Sika (+ 1,24 Prozent auf 150,95 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Adecco SA (-2,57 Prozent auf 22,72 CHF), ams-OSRAM (-2,37 Prozent auf 8,03 CHF), Lindt (-1,25 Prozent auf 11 040,00 CHF), VAT (-0,77 Prozent auf 437,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 60,44 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 903 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 292,356 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

2026 präsentiert die ams-OSRAM-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

