Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 2 139,40 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,059 Prozent tiefer bei 2 135,72 Punkten in den Handel, nach 2 136,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 127,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 148,91 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,60 Prozent. Vor einem Monat, am 21.04.2026, stand der SLI noch bei 2 120,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der SLI bei 2 200,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der SLI noch bei 2 020,86 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,538 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sika (+ 1,89 Prozent auf 142,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,39 Prozent auf 175,65 CHF), Straumann (+ 1,20 Prozent auf 89,28 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,08 Prozent auf 82,22 CHF) und Geberit (+ 1,00 Prozent auf 505,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Re (-3,18 Prozent auf 121,75 CHF), Helvetia Baloise (-1,84 Prozent auf 213,40 CHF), VAT (-1,13 Prozent auf 597,60 CHF), Sandoz (-1,09 Prozent auf 65,16 CHF) und Schindler (-1,07 Prozent auf 260,00 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 777 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 286,572 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at