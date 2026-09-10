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Index im Blick 10.09.2026 09:28:53

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

SLI-Handel heute.

Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2 231,46 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 229,10 Zählern und damit 0,156 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 225,62 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 229,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 232,49 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,03 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 343,60 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 2 151,25 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2 008,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,74 Prozent zu Buche. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,25 Prozent auf 649,00 CHF), Straumann (+ 1,09 Prozent auf 94,20 CHF), Galderma (+ 1,03 Prozent auf 157,05 CHF), Julius Bär (+ 1,03 Prozent auf 74,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 135,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-2,22 Prozent auf 54,66 CHF), Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 159,00 CHF), Richemont (-0,51 Prozent auf 174,20 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 8 490,00 CHF) und Roche (-0,29 Prozent auf 346,70 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 112 135 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,223 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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