Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index im Blick
|
10.09.2026 09:28:53
Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
Am Donnerstag verbucht der SLI um 09:12 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 2 231,46 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 229,10 Zählern und damit 0,156 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 225,62 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 229,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 232,49 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2,03 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 343,60 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 2 151,25 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 2 008,39 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,74 Prozent zu Buche. Bei 2 352,31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 1,25 Prozent auf 649,00 CHF), Straumann (+ 1,09 Prozent auf 94,20 CHF), Galderma (+ 1,03 Prozent auf 157,05 CHF), Julius Bär (+ 1,03 Prozent auf 74,90 CHF) und Swiss Re (+ 0,97 Prozent auf 135,65 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-2,22 Prozent auf 54,66 CHF), Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 159,00 CHF), Richemont (-0,51 Prozent auf 174,20 CHF), Lindt (-0,35 Prozent auf 8 490,00 CHF) und Roche (-0,29 Prozent auf 346,70 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 112 135 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,223 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,23 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
10.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|SIX-Handel So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|57,42
|-2,48%
|Galderma
|163,40
|-1,36%
|Givaudan AG
|3 329,00
|-1,71%
|Julius Bär
|79,00
|0,71%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 125,00
|1,22%
|Partners Group AG
|693,80
|-1,62%
|Richemont
|182,50
|-1,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|365,00
|-1,08%
|Straumann Holding AG
|98,96
|0,39%
|Swiss Re AG
|143,30
|0,56%
|Swisscom AG
|685,50
|0,81%
|UBS
|46,38
|-1,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 213,27
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.