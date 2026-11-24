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24.11.2026 15:58:51
Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne
Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent höher bei 2 370,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2 373,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 375,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 359,59 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SLI noch bei 2 314,36 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 040,27 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,05 Prozent auf 638,60 CHF), Swisscom (+ 1,64 Prozent auf 714,00 CHF), Amrize (+ 1,38 Prozent auf 34,43 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,88 CHF) und Straumann (+ 1,16 Prozent auf 109,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-3,37 Prozent auf 218,20 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 505,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,43 Prozent auf 66,66 CHF), Sandoz (-1,76 Prozent auf 81,54 CHF) und Lindt (-0,91 Prozent auf 8 195,00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 958 998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 343,676 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,08
|-3,14%
|Amrize
|37,50
|1,02%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,40
|-3,38%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 095,00
|1,28%
|Nestlé SA (Nestle)
|94,32
|2,00%
|Partners Group AG
|693,20
|1,79%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|444,82
|2,49%
|Sandoz
|88,84
|-1,51%
|Straumann Holding AG
|120,00
|2,08%
|Swiss Re AG
|166,55
|1,52%
|Swisscom AG
|782,00
|2,29%
|UBS
|41,09
|-0,10%
|VAT
|539,80
|-4,80%
Indizes in diesem Artikel
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