In Zürich stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent höher bei 2 370,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,159 Prozent höher bei 2 373,13 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 369,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 375,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 359,59 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 2 325,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SLI noch bei 2 314,36 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2 040,27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,21 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,05 Prozent auf 638,60 CHF), Swisscom (+ 1,64 Prozent auf 714,00 CHF), Amrize (+ 1,38 Prozent auf 34,43 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 85,88 CHF) und Straumann (+ 1,16 Prozent auf 109,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-3,37 Prozent auf 218,20 CHF), VAT (-2,66 Prozent auf 505,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,43 Prozent auf 66,66 CHF), Sandoz (-1,76 Prozent auf 81,54 CHF) und Lindt (-0,91 Prozent auf 8 195,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 958 998 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 343,676 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at