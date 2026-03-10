Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Kursentwicklung
|
10.03.2026 15:59:11
Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge
Um 15:41 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,95 Prozent aufwärts auf 2 083,19 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,89 Prozent auf 2 102,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 069,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 097,89 Punkten verzeichnete.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 2 159,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 091,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der SLI noch bei 2 101,64 Punkten.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 018,91 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 7,05 Prozent auf 203,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,63 Prozent auf 68,30 CHF), Amrize (+ 4,21 Prozent auf 46,04 CHF), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 142,65 CHF) und Sika (+ 3,25 Prozent auf 143,05 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-10,45 Prozent auf 10 880,00 CHF), Novartis (-2,31 Prozent auf 122,40 CHF), Swisscom (-1,38 Prozent auf 714,50 CHF), Galderma (-1,35 Prozent auf 153,80 CHF) und Nestlé (-1,11 Prozent auf 79,16 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 096 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,322 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich: So entwickelt sich der SLI mittags (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
06.03.26
|SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag (finanzen.at)