Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Mit dem SLI geht es am Dienstag aufwärts.

Um 15:41 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,95 Prozent aufwärts auf 2 083,19 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,89 Prozent auf 2 102,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 069,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 097,89 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 2 159,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 091,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der SLI noch bei 2 101,64 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 7,05 Prozent auf 203,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,63 Prozent auf 68,30 CHF), Amrize (+ 4,21 Prozent auf 46,04 CHF), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 142,65 CHF) und Sika (+ 3,25 Prozent auf 143,05 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-10,45 Prozent auf 10 880,00 CHF), Novartis (-2,31 Prozent auf 122,40 CHF), Swisscom (-1,38 Prozent auf 714,50 CHF), Galderma (-1,35 Prozent auf 153,80 CHF) und Nestlé (-1,11 Prozent auf 79,16 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 096 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,322 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at