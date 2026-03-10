Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursentwicklung 10.03.2026 15:59:11

Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge

Mit dem SLI geht es am Dienstag aufwärts.

Um 15:41 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,95 Prozent aufwärts auf 2 083,19 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,89 Prozent auf 2 102,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 063,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 069,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 097,89 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SLI stand noch vor einem Monat, am 10.02.2026, bei 2 159,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 091,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, stand der SLI noch bei 2 101,64 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 018,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 7,05 Prozent auf 203,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,63 Prozent auf 68,30 CHF), Amrize (+ 4,21 Prozent auf 46,04 CHF), Richemont (+ 3,33 Prozent auf 142,65 CHF) und Sika (+ 3,25 Prozent auf 143,05 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Lindt (-10,45 Prozent auf 10 880,00 CHF), Novartis (-2,31 Prozent auf 122,40 CHF), Swisscom (-1,38 Prozent auf 714,50 CHF), Galderma (-1,35 Prozent auf 153,80 CHF) und Nestlé (-1,11 Prozent auf 79,16 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 096 780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,322 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten