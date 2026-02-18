Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Kursentwicklung
|
18.02.2026 17:59:05
Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester
Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 2 193,85 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,018 Prozent auf 2 178,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 196,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 178,28 Punkten.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2 012,17 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 2 116,33 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 2 196,53 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.
SLI-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,94 Prozent auf 21,68 CHF), Holcim (+ 2,93 Prozent auf 73,00 CHF), UBS (+ 2,71 Prozent auf 33,39 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,70 Prozent auf 175,15 CHF) und Julius Bär (+ 2,64 Prozent auf 66,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-1,95 Prozent auf 128,00 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 001,00 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 152,45 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 78,40 CHF) und Novartis (-0,78 Prozent auf 127,38 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 950 815 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,901 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
