Kursentwicklung 18.02.2026 17:59:05

Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester

Der SLI zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Am Mittwoch verbuchte der SLI via SIX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,69 Prozent auf 2 193,85 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,018 Prozent auf 2 178,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 178,71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 196,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 178,28 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 2 012,17 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 18.02.2025, einen Stand von 2 116,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,99 Prozent. Bei 2 196,53 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Adecco SA (+ 2,94 Prozent auf 21,68 CHF), Holcim (+ 2,93 Prozent auf 73,00 CHF), UBS (+ 2,71 Prozent auf 33,39 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,70 Prozent auf 175,15 CHF) und Julius Bär (+ 2,64 Prozent auf 66,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-1,95 Prozent auf 128,00 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 001,00 CHF), Sika (-0,97 Prozent auf 152,45 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 78,40 CHF) und Novartis (-0,78 Prozent auf 127,38 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 950 815 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314,901 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

