SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Kursentwicklung
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09.04.2026 09:29:08
Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels freundlich
Am Donnerstag erhöht sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 2 099,86 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,207 Prozent stärker bei 2 100,84 Punkten, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 099,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 102,51 Einheiten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,43 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 2 063,57 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der SLI noch bei 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 752,71 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,85 Prozent auf 528,60 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,53 Prozent auf 212,00 CHF), Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 902,00 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,70 CHF) und Schindler (+ 0,53 Prozent auf 267,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-0,77 Prozent auf 179,90 CHF), Julius Bär (-0,65 Prozent auf 61,08 CHF), Amrize (-0,64 Prozent auf 44,72 CHF), SGS SA (-0,54 Prozent auf 84,84 CHF) und Straumann (-0,45 Prozent auf 83,62 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 136 372 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|48,46
|-0,51%
|Helvetia Baloise Holding AG
|229,60
|1,32%
|Julius Bär
|66,30
|-0,57%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|337,00
|-1,30%
|Schindler AG (PS)
|290,60
|0,83%
|SGS SA
|91,42
|-1,06%
|Sonova AG
|195,40
|-0,76%
|Straumann Holding AG
|91,00
|0,00%
|Swiss Life AG (N)
|974,40
|0,87%
|Swiss Re AG
|144,50
|-0,14%
|UBS
|35,04
|-0,96%
|VAT
|569,40
|1,21%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|616,80
|0,95%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 094,51
|-0,10%
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