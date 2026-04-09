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Kursentwicklung 09.04.2026 09:29:08

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Am Morgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Donnerstag erhöht sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 2 099,86 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,207 Prozent stärker bei 2 100,84 Punkten, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 099,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 102,51 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,43 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 09.03.2026, mit 2 063,57 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, stand der SLI noch bei 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 752,71 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit VAT (+ 1,85 Prozent auf 528,60 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,53 Prozent auf 212,00 CHF), Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 902,00 CHF), Swiss Re (+ 0,83 Prozent auf 133,70 CHF) und Schindler (+ 0,53 Prozent auf 267,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sonova (-0,77 Prozent auf 179,90 CHF), Julius Bär (-0,65 Prozent auf 61,08 CHF), Amrize (-0,64 Prozent auf 44,72 CHF), SGS SA (-0,54 Prozent auf 84,84 CHF) und Straumann (-0,45 Prozent auf 83,62 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 136 372 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 268,280 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,24 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 48,46 -0,51% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 229,60 1,32% Helvetia Baloise Holding AG
Julius Bär 66,30 -0,57% Julius Bär
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 337,00 -1,30% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 290,60 0,83% Schindler AG (PS)
SGS SA 91,42 -1,06% SGS SA
Sonova AG 195,40 -0,76% Sonova AG
Straumann Holding AG 91,00 0,00% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 974,40 0,87% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 144,50 -0,14% Swiss Re AG
UBS 35,04 -0,96% UBS
VAT 569,40 1,21% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 616,80 0,95% Zurich Insurance AG (Zürich)

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