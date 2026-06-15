Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Montagshandels stärker

Der SLI knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 1,42 Prozent höher bei 2 218,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,23 Prozent auf 2 213,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 187,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 219,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 213,85 Zählern.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 15.05.2026, den Stand von 2 101,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 032,65 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 1 978,73 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,12 Prozent zu. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 4,48 Prozent auf 162,10 CHF), Amrize (+ 3,88 Prozent auf 43,59 CHF), Partners Group (+ 3,41 Prozent auf 721,60 CHF), Holcim (+ 3,30 Prozent auf 77,02 CHF) und Geberit (+ 3,14 Prozent auf 525,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swisscom (-0,76 Prozent auf 651,50 CHF), Roche (-0,27 Prozent auf 329,10 CHF), Novartis (+ 0,05 Prozent auf 122,14 CHF), Galderma (+ 0,23 Prozent auf 172,55 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,36 Prozent auf 196,25 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 765 740 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 284,951 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at