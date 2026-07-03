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Index-Performance 03.07.2026 09:28:57

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start mit grünem Vorzeichen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 2 304,78 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,077 Prozent stärker bei 2 301,23 Punkten, nach 2 299,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 299,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 305,25 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,52 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.06.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 116,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 2 067,49 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 1 968,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,15 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 307,45 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,70 Prozent auf 86,36 CHF), Holcim (+ 1,55 Prozent auf 76,04 CHF), VAT (+ 1,48 Prozent auf 699,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 207,50 CHF) und Amrize (+ 0,79 Prozent auf 43,48 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Galderma (-1,00 Prozent auf 178,50 CHF), Lindt (-0,98 Prozent auf 9 625,00 CHF), Partners Group (-0,53 Prozent auf 678,00 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF) und Sandoz (-0,36 Prozent auf 71,72 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 707 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 284,935 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 6,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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