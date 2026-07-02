Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,80 Prozent aufwärts auf 14 227,43 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,668 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,118 Prozent stärker bei 14 130,71 Punkten, nach 14 114,00 Punkten am Vortag.

Bei 14 120,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 261,55 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,291 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wurde der SMI mit 13 305,72 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SMI einen Stand von 12 981,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der SMI einen Stand von 11 992,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,40 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 287,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,00 Prozent auf 204,30 CHF), UBS (+ 1,91 Prozent auf 41,03 CHF), Roche (+ 1,73 Prozent auf 334,50 CHF), Nestlé (+ 1,65 Prozent auf 84,25 CHF) und Givaudan (+ 1,16 Prozent auf 3 482,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,42 Prozent auf 84,96 CHF), Richemont (-0,96 Prozent auf 180,95 CHF), Amrize (-0,73 Prozent auf 42,41 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 76,50 CHF) und Geberit (-0,19 Prozent auf 535,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 562 605 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 287,618 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,72 zu Buche schlagen. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6,90 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at