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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Index im Fokus 21.09.2026 12:26:51

Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittag mit Zuschlägen

Der SMI verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 1,18 Prozent auf 13 948,73 Punkte an der SMI-Kurstafel. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,559 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,615 Prozent höher bei 13 871,57 Punkten in den Handel, nach 13 786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 849,68 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 948,98 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, betrug der SMI-Kurs 14 456,98 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 774,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 109,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Givaudan (+ 3,26 Prozent auf 3 355,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,15 Prozent auf 82,54 CHF), Logitech (+ 2,89) Prozent auf 85,46 CHF), Galderma (+ 2,09 Prozent auf 161,45 CHF) und Sika (+ 1,62 Prozent auf 185,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-0,45 Prozent auf 536,60 CHF), Holcim (-0,41 Prozent auf 67,28 CHF), Swiss Re (-0,14 Prozent auf 138,55 CHF), Sandoz (+ 0,12 Prozent auf 68,70 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 599,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 382 272 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 300,430 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,38 3,31% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 170,85 1,94% Galderma
Geberit AG (N) 569,40 -0,11% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 575,00 4,05% Givaudan AG
Holcim AG 71,30 -0,17% Holcim AG
Logitech S.A. 90,60 3,54% Logitech S.A.
Partners Group AG 658,80 1,70% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 1,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 72,42 -0,14% Sandoz
Sika AG 196,65 2,18% Sika AG
Swiss Re AG 146,85 0,03% Swiss Re AG
UBS 44,60 1,57% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 634,60 0,51% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 954,65 1,22%

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