Index im Blick 02.02.2026 12:27:30

Gute Stimmung in Zürich: SMI am Montagmittag mit Kursplus

Gute Stimmung in Zürich: SMI am Montagmittag mit Kursplus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Montag bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,95 Prozent fester bei 13 314,05 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,555 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 13 183,32 Zählern und damit 0,037 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 188,26 Punkte).

Im Tageshoch notierte der SMI bei 13 314,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 183,05 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Wert von 13 267,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SMI mit 12 234,50 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 12 597,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,504 Prozent nach oben. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF), Swiss Life (+ 1,44 Prozent auf 858,60 CHF) und Novartis (+ 1,34 Prozent auf 116,16 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-1,29 Prozent auf 1 036,50 CHF), Alcon (-0,51 Prozent auf 62,10 CHF), Kühne + Nagel International (-0,48 Prozent auf 177,85 CHF), Sonova (-0,47 Prozent auf 210,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,27 Prozent auf 66,48 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 536 225 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 304,679 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,09 erwartet. Mit 5,57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,62 -0,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 67,62 -1,20% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 193,80 -0,54% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 81,38 1,85% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 126,55 0,96% Novartis AG
Partners Group AG 1 131,50 -1,27% Partners Group AG
Richemont 167,10 2,48% Richemont
Roche AG (Genussschein) 351,20 0,14% Roche AG (Genussschein)
Sonova AG 228,80 -0,44% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 932,40 0,80% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 135,35 0,37% Swiss Re AG
UBS 39,65 -0,23% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 607,00 1,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 320,99 1,01%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

