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WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059

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SMI-Performance 21.10.2026 15:58:45

Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu

Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:41 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 14 529,71 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,651 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,051 Prozent auf 14 471,03 Punkte an der Kurstafel, nach 14 478,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 530,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 428,60 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,41 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 13 956,58 Punkten bewertet. Der SMI wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Wert von 14 298,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12 622,70 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 78,28 CHF), Logitech (+ 1,19 Prozent auf 90,04 CHF), Swiss Life (+ 1,01 Prozent auf 938,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 71,48 CHF) und Galderma (+ 0,60 Prozent auf 176,05 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Holcim (-0,65 Prozent auf 64,50 CHF), Lonza (-0,64 Prozent auf 621,00 CHF), Givaudan (-0,30 Prozent auf 3 948,00 CHF), Partners Group (-0,13 Prozent auf 610,60 CHF) und Richemont (-0,09 Prozent auf 175,85 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 408 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 326,511 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,40 -2,84% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 201,70 7,52% Galderma
Givaudan AG 4 311,00 1,08% Givaudan AG
Holcim AG 69,56 -0,29% Holcim AG
Logitech S.A. 98,20 0,08% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 685,40 2,36% Lonza AG (N)
Partners Group AG 662,00 0,58% Partners Group AG
Richemont 188,40 -0,42% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,00 0,90% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 85,88 2,12% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 015,00 0,40% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 166,55 1,74% Swiss Re AG
UBS 42,39 -0,45% UBS

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SMI 14 545,64 -0,05%

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