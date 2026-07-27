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Marktbericht 27.07.2026 17:58:32

Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Der SMI gewann am Montagabend an Wert.

Der SMI tendierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,79 Prozent höher bei 14 441,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,666 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,796 Prozent auf 14 441,29 Punkte an der Kurstafel, nach 14 327,20 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 366,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 472,74 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 14 172,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 165,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 955,73 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,01 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 472,74 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 3,46 Prozent auf 161,25 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 559,40 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 40,90 CHF), Swiss Re (+ 1,45 Prozent auf 136,45 CHF) und Swisscom (+ 1,45 Prozent auf 631,50 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), Nestlé (-0,35 Prozent auf 80,39 CHF), Alcon (-0,11 Prozent auf 55,68 CHF) und Holcim (+ 0,05 Prozent auf 74,06 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 167 514 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,985 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,13 zu Buche schlagen. Mit 6,83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,88 0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 59,76 0,27% Alcon AG
Amrize 43,66 0,92% Amrize
Holcim AG 79,36 0,08% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 216,10 -1,46% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 599,60 2,08% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,13 -0,37% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 725,00 -0,06% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,00 0,42% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 172,95 3,59% Sika AG
Swiss Re AG 146,05 1,32% Swiss Re AG
Swisscom AG 677,50 1,57% Swisscom AG
UBS 45,73 0,68% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 441,05 0,79%

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