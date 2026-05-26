Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI-Kursentwicklung 26.05.2026 17:58:55

Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Zum Handelsende ging es im SMI im SIX-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 13 541,89 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,606 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,865 Prozent höher bei 13 619,95 Punkten in den Handel, nach 13 503,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 634,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 536,50 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 13 169,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der SMI auf 13 913,73 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 12 317,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF) und Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 871,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF), Givaudan (-0,59 Prozent auf 2 865,00 CHF) und Alcon (-0,49 Prozent auf 53,02 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 633 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
23.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Givaudan Neutral UBS AG
15.04.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
15.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 93,60 0,54% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,20 -2,09% Alcon AG
Amrize 43,99 3,53% Amrize
Givaudan AG 3 141,00 -3,92% Givaudan AG
Holcim AG 82,74 -0,29% Holcim AG
Novartis AG 130,10 -2,18% Novartis AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 362,78 -1,20% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 163,90 0,03% Sika AG
Swiss Life AG (N) 954,20 0,61% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 131,40 -1,65% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,50 -3,22% Swisscom AG
UBS 40,83 -2,55% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 541,89 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:39 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen