Gute Stimmung in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung im Plus

Zum Handelsende ging es im SMI im SIX-Handel um 0,29 Prozent aufwärts auf 13 541,89 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,606 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,865 Prozent höher bei 13 619,95 Punkten in den Handel, nach 13 503,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 634,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 536,50 Punkten verzeichnete.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 13 169,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der SMI auf 13 913,73 Punkte taxiert. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 26.05.2025, den Wert von 12 317,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,14 Prozent auf 75,42 CHF), Sika (+ 1,77 Prozent auf 149,60 CHF), Amrize (+ 1,56 Prozent auf 39,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,34 Prozent auf 84,92 CHF) und Swiss Life (+ 1,28 Prozent auf 871,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Swisscom (-1,18 Prozent auf 671,00 CHF), Roche (-0,99 Prozent auf 331,20 CHF), Novartis (-0,85 Prozent auf 118,44 CHF), Givaudan (-0,59 Prozent auf 2 865,00 CHF) und Alcon (-0,49 Prozent auf 53,02 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 633 677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 291,654 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at