Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 14.09.2026 09:28:34

Gute Stimmung in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus

Der SMI bleibt auch am Morgen in der Gewinnzone.

Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,75 Prozent auf 13 878,14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,577 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,405 Prozent auf 13 831,04 Punkte an der Kurstafel, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 829,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 880,41 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 708,02 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 193,86 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), Novartis (+ 1,82 Prozent auf 114,08 CHF), Swiss Re (+ 1,53 Prozent auf 138,95 CHF), Alcon (+ 1,41 Prozent auf 54,74 CHF) und Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 78,37 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,90 Prozent auf 76,38 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 32,77 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 69,80 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 174,15 CHF) und Sika (-0,41 Prozent auf 184,25 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 175 870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,21 zu Buche schlagen. Mit 7,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Partners Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 80,26 -3,37% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 58,40 2,21% Alcon AG
Amrize 34,31 -1,61% Amrize
Holcim AG 73,06 -1,70% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 83,82 2,29% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 120,48 1,36% Novartis AG
Partners Group AG 682,40 -0,29% Partners Group AG
Richemont 184,10 -0,46% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 383,00 5,51% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 192,60 -1,26% Sika AG
Swiss Re AG 146,95 1,87% Swiss Re AG
UBS 45,73 -2,74% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 878,54 0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen