Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Marktbericht
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14.09.2026 09:28:34
Gute Stimmung in Zürich: SMI beginnt Sitzung im Plus
Der SMI steigt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,75 Prozent auf 13 878,14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,577 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,405 Prozent auf 13 831,04 Punkte an der Kurstafel, nach 13 775,27 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 829,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 880,41 Punkten lag.
SMI-Entwicklung im Jahresverlauf
Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 708,02 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 12 193,86 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 669,51 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SMI-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 2,82 Prozent auf 353,90 CHF), Novartis (+ 1,82 Prozent auf 114,08 CHF), Swiss Re (+ 1,53 Prozent auf 138,95 CHF), Alcon (+ 1,41 Prozent auf 54,74 CHF) und Nestlé (+ 1,07 Prozent auf 78,37 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,90 Prozent auf 76,38 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 32,77 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 69,80 CHF), Richemont (-0,49 Prozent auf 174,15 CHF) und Sika (-0,41 Prozent auf 184,25 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 175 870 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 289,423 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,21 zu Buche schlagen. Mit 7,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80,26
|-3,37%
|Alcon AG
|58,40
|2,21%
|Amrize
|34,31
|-1,61%
|Holcim AG
|73,06
|-1,70%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,82
|2,29%
|Novartis AG
|120,48
|1,36%
|Partners Group AG
|682,40
|-0,29%
|Richemont
|184,10
|-0,46%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|383,00
|5,51%
|Sika AG
|192,60
|-1,26%
|Swiss Re AG
|146,95
|1,87%
|UBS
|45,73
|-2,74%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 878,54
|0,75%
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