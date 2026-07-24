Gute Stimmung in Zürich: SMI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Um 15:41 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,85 Prozent auf 14 336,11 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,665 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,209 Prozent auf 14 244,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 214,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 242,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 362,60 Zählern.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,613 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14 117,75 Punkten auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 24.04.2026, mit 13 169,70 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bewegte sich der SMI bei 12 045,78 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,22 Prozent zu Buche. Bei 14 464,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 2,52 Prozent auf 81,29 CHF), Roche (+ 1,83 Prozent auf 355,90 CHF), Alcon (+ 1,43 Prozent auf 55,48 CHF), Swiss Re (+ 1,21 Prozent auf 134,00 CHF) und Lonza (+ 1,14 Prozent auf 548,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-0,08 Prozent auf 624,50 CHF), UBS (-0,05 Prozent auf 42,22 CHF), Sika (-0,03 Prozent auf 153,95 CHF), Novartis (+ 0,02 Prozent auf 127,68 CHF) und Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 3 180,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 065 827 Aktien gehandelt. Mit 284,369 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at