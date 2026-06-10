Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch erhöhte sich der SMI via SIX letztendlich um 0,80 Prozent auf 13 463,33 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,566 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,270 Prozent auf 13 392,31 Punkte an der Kurstafel, nach 13 356,31 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 312,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 473,91 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 100,63 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 10.03.2026, bei 13 065,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, stand der SMI bei 12 351,89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,63 Prozent nach oben. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF), Swisscom (+ 1,85 Prozent auf 659,50 CHF), Roche (+ 1,60 Prozent auf 323,90 CHF), Swiss Re (+ 1,56 Prozent auf 120,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,19 Prozent auf 561,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Logitech (-1,36 Prozent auf 88,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,14 Prozent auf 79,60 CHF), Sika (-0,86 Prozent auf 149,60 CHF), Holcim (-0,39 Prozent auf 71,72 CHF) und UBS (-0,37 Prozent auf 37,78 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 424 045 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 278,496 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,62 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at