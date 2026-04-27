Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Der SMI zeigt sich am Montagmittag kaum verändert.

Am Montag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,02 Prozent höher bei 13 172,54 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,553 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 13 153,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 169,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 116,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 13 185,12 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SMI wies vor einem Monat, am 27.03.2026, einen Stand von 12 570,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 216,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, den Wert von 11 942,05 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,564 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,00 Prozent auf 489,40 CHF), UBS (+ 1,32 Prozent auf 32,97 CHF), Amrize (+ 1,25 Prozent auf 45,20 CHF), Geberit (+ 0,86 Prozent auf 537,40 CHF) und Richemont (+ 0,83 Prozent auf 151,55 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,54 CHF), Zurich Insurance (-0,73 Prozent auf 543,80 CHF), Swiss Re (-0,62 Prozent auf 127,60 CHF), Swiss Life (-0,49 Prozent auf 925,80 CHF) und Swisscom (-0,45 Prozent auf 666,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 799 716 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at