Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SMI aktuell
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01.09.2026 15:58:53
Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag tendiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,38 Prozent höher bei 14 341,43 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,661 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,419 Prozent auf 14 346,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 286,43 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 201,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 371,93 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 14 346,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 305,40 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 12 176,52 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,26 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Novartis (+ 6,47 Prozent auf 131,24 CHF), Swiss Re (+ 1,07 Prozent auf 142,05 CHF), Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 596,00 CHF), Alcon (+ 0,24 Prozent auf 58,70 CHF) und Holcim (+ 0,17 Prozent auf 71,16 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), Richemont (-1,90 Prozent auf 188,50 CHF), Sika (-1,46 Prozent auf 189,25 CHF), Kühne + Nagel International (-1,44 Prozent auf 212,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 77,94 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 923 390 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro den größten Anteil.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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