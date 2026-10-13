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Index im Blick 13.10.2026 15:58:32

Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen

Der SMI macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Am Dienstag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,75 Prozent stärker bei 13 981,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,561 Prozent auf 13 955,75 Punkte an der Kurstafel, nach 13 877,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 13 955,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 066,86 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 13 775,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 266,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 484,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 7,80 Prozent auf 3 760,00 CHF), Logitech (+ 1,84 Prozent auf 84,22 CHF), Zurich Insurance (+ 1,69 Prozent auf 588,60 CHF), Partners Group (+ 1,61 Prozent auf 607,20 CHF) und Nestlé (+ 1,52 Prozent auf 77,54 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Amrize (-1,15 Prozent auf 30,12 CHF), Alcon (-1,01 Prozent auf 52,90 CHF), Lonza (-0,66 Prozent auf 570,20 CHF), Richemont (-0,50 Prozent auf 170,80 CHF) und Galderma (-0,03 Prozent auf 168,10 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 777 524 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 305,704 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Amrize 32,56 0,46% Amrize
Galderma 179,80 -0,03% Galderma
Givaudan AG 4 075,00 9,16% Givaudan AG
Logitech S.A. 91,78 4,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 608,00 -1,14% Lonza AG (N)
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Partners Group AG 646,80 1,22% Partners Group AG
Richemont 183,70 1,16% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,43 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 157,55 1,42% Swiss Re AG
UBS 42,82 -0,05% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 632,40 2,40% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 927,52 0,36%

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