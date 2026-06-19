Gute Stimmung in Zürich: SMI mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der SMI am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,09 Prozent stärker bei 13 778,08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,621 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,077 Prozent tiefer bei 13 755,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 13 765,83 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 826,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 13 746,64 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,456 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 364,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der SMI bei 12 459,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der SMI einen Stand von 11 871,52 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,01 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,57 Prozent auf 3 243,00 CHF), Alcon (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF), Novartis (+ 1,07 Prozent auf 119,30 CHF), Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 123,05 CHF) und Lonza (+ 0,63 Prozent auf 494,70 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Partners Group (-1,43 Prozent auf 689,60 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), Holcim (-0,62 Prozent auf 76,96 CHF) und Richemont (-0,59 Prozent auf 183,95 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 922 470 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at