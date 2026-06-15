Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags fester

Der SMI gewinnt am ersten Tag der Woche an Fahrt.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent fester bei 13 786,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,612 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,971 Prozent auf 13 841,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 708,02 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 871,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 765,17 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der SMI einen Stand von 12 839,27 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Wert von 12 146,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,07 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Partners Group (+ 3,53 Prozent auf 722,40 CHF), Sika (+ 3,29 Prozent auf 160,25 CHF), Holcim (+ 3,27 Prozent auf 77,00 CHF), Geberit (+ 2,67 Prozent auf 522,80 CHF) und Amrize (+ 2,43 Prozent auf 42,98 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Swisscom (-1,52 Prozent auf 646,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 326,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,95 Prozent auf 193,70 CHF), Nestlé (-0,48 Prozent auf 79,43 CHF) und Novartis (-0,02 Prozent auf 122,06 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 288 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,951 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at