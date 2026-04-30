Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen

Der SMI befindet sich am Mittag im Aufwind.

Am Donnerstag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,28 Prozent stärker bei 13 067,76 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,612 Prozent auf 12 952,12 Punkte an der Kurstafel, nach 13 031,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 940,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 069,99 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,653 Prozent zurück. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 12 668,67 Punkten. Der SMI verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 13 188,26 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, stand der SMI noch bei 12 116,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,36 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swisscom (+ 1,61 Prozent auf 661,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,54 Prozent auf 77,86 CHF), Novartis (+ 1,29 Prozent auf 114,80 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 125,80 CHF) und Roche (+ 0,35 Prozent auf 318,40 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Amrize (-2,97 Prozent auf 44,03 CHF), Alcon (-1,42 Prozent auf 57,12 CHF), UBS (-0,93 Prozent auf 34,03 CHF), Givaudan (-0,79 Prozent auf 2 768,00 CHF) und Partners Group (-0,78 Prozent auf 843,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 544 472 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,83 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at