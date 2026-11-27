Um 09:11 Uhr steigt der SMI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 14 859,60 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,702 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,102 Prozent stärker bei 14 832,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 817,68 Punkten am Vortag.

Bei 14 865,21 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 832,31 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,90 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 14 597,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der SMI einen Stand von 14 384,37 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 27.11.2025, mit 12 831,05 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent nach oben. Bei 15 272,42 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,24 Prozent auf 66,70 CHF), Logitech (+ 1,99 Prozent auf 84,94 CHF), UBS (+ 1,49 Prozent auf 38,09 CHF), Partners Group (+ 1,44 Prozent auf 647,80 CHF) und Richemont (+ 1,08 Prozent auf 173,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-0,72 Prozent auf 87,02 CHF), Givaudan (-0,69 Prozent auf 4 011,00 CHF), Roche (-0,10 Prozent auf 403,60 CHF), Swiss Life (-0,08 Prozent auf 972,00 CHF) und Sika (-0,05 Prozent auf 189,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 199 767 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,376 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at