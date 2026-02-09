ABB Aktie

SMI-Performance im Blick 09.02.2026 17:58:48

Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich freundlich

Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich freundlich

Der SMI beendete den Montagshandel stabil.

Am Montag ging der SMI den Handel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 13 517,73 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,588 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,086 Prozent auf 13 514,63 Punkte an der Kurstafel, nach 13 503,06 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 542,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 475,64 Einheiten.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 421,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 298,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, einen Wert von 12 593,34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Holcim (+ 2,48 Prozent auf 78,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,15 Prozent auf 68,34 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,77 Prozent auf 190,25 CHF), Partners Group (+ 1,10 Prozent auf 978,60 CHF) und Richemont (+ 0,84 Prozent auf 156,75 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Givaudan (-1,16 Prozent auf 3 059,00 CHF), Alcon (-1,09 Prozent auf 60,08 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 657,00 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 353,80 CHF) und Nestlé (-0,63 Prozent auf 78,39 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 245 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,359 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

02.02.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB Kaufen DZ BANK
29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,64 2,16% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,72 -1,32% Alcon AG
Givaudan AG 3 350,00 -0,92% Givaudan AG
Holcim AG 85,92 2,31% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 208,00 1,81% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 85,60 -0,29% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 1 071,00 0,56% Partners Group AG
Richemont 171,40 0,91% Richemont
Roche AG (Genussschein) 353,80 -0,73% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 138,90 -0,61% Swiss Re AG
Swisscom AG 719,50 -0,62% Swisscom AG
UBS 37,24 0,27% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 517,73 0,11%

