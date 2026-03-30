Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Plus

Heute wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,78 Prozent höher bei 12 668,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,482 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,225 Prozent auf 12 541,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 570,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 12 687,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 539,47 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 014,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wies der SMI einen Stand von 13 267,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SMI mit 12 840,43 Punkten berechnet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,37 Prozent. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,95 Prozent auf 176,45 CHF), Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 78,08 CHF), Swiss Re (+ 2,02 Prozent auf 131,15 CHF), Givaudan (+ 1,85 Prozent auf 2 702,00 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,68 Prozent auf 557,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,52 Prozent auf 62,18 CHF), Richemont (-0,62 Prozent auf 137,20 CHF), Amrize (+ 0,21 Prozent auf 43,38 CHF), Holcim (+ 0,25 Prozent auf 65,10 CHF) und Logitech (+ 0,31 Prozent auf 72,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 546 369 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,486 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at