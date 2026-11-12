Gute Stimmung in Zürich: SMI startet im Plus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,90 Prozent fester bei 15 188,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,729 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,845 Prozent auf 15 181,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 053,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 180,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 200,17 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 2,72 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 877,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 449,47 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 12 793,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,65 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15 200,17 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 3,26 Prozent auf 61,42 CHF), Novartis (+ 1,72 Prozent auf 135,02 CHF), Zurich Insurance (+ 1,44 Prozent auf 646,60 CHF), Richemont (+ 1,34 Prozent auf 178,30 CHF) und Nestlé (+ 1,08 Prozent auf 86,84 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,99 Prozent auf 670,40 CHF), UBS (-0,63 Prozent auf 40,94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,51 Prozent auf 70,34 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 151,15 CHF) und Logitech (+ 0,48 Prozent auf 83,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 201 683 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,686 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at