Gute Stimmung in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Zuschläge

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,61 Prozent höher bei 14 633,70 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,686 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,202 Prozent auf 14 574,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 544,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 14 545,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 633,70 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 14 235,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 100,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 11 866,85 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,47 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 656,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 2,74 Prozent auf 200,80 CHF), Alcon (+ 1,71 Prozent auf 58,32 CHF), Roche (+ 1,58 Prozent auf 373,10 CHF), Lonza (+ 1,29 Prozent auf 579,60 CHF) und Logitech (+ 1,23 Prozent auf 85,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-1,10 Prozent auf 37,72 CHF), Geberit (-0,93 Prozent auf 556,20 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 80,61 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 625,50 CHF) und Partners Group (-0,38 Prozent auf 729,60 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 896 717 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 312,813 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

SMI-Fundamentaldaten

Unter den SMI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at