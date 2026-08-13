Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 12:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,37 Prozent fester bei 14 502,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,075 Prozent auf 14 460,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14 449,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 511,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 459,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,494 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 266,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 212,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 978,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,39 Prozent auf 210,50 CHF), Logitech (+ 2,99 Prozent auf 84,60 CHF), Nestlé (+ 1,64 Prozent auf 80,36 CHF), Alcon (+ 1,01 Prozent auf 59,82 CHF) und Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 639,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-0,81 Prozent auf 37,84 CHF), Givaudan (-0,73 Prozent auf 3 256,00 CHF), Roche (-0,19 Prozent auf 364,80 CHF), Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 588,20 CHF) und Partners Group (-0,16 Prozent auf 729,60 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 967 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313,070 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at