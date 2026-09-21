Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Montagnachmittag fester

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,33 Prozent fester bei 13 970,62 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,559 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,615 Prozent auf 13 871,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 786,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Montag bei 13 849,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 983,56 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wurde der SMI auf 14 456,98 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bewegte sich der SMI bei 13 774,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 12 109,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,46 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Zähler.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 3,32 Prozent auf 3 357,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,70 Prozent auf 82,18 CHF), Galderma (+ 2,28 Prozent auf 161,75 CHF), Sandoz (+ 2,10 Prozent auf 70,06 CHF) und Roche (+ 1,99 Prozent auf 363,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Geberit (-1,45 Prozent auf 531,20 CHF), Holcim (-0,38 Prozent auf 67,30 CHF), Richemont (-0,15 Prozent auf 168,60 CHF), Alcon (+ 0,04 Prozent auf 53,68 CHF) und Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 139,35 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 296 527 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,430 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at