Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich fester

Letztendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,41 Prozent fester bei 14 360,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,693 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,075 Prozent auf 14 291,57 Punkte an der Kurstafel, nach 14 302,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 14 428,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 291,57 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 13 388,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 790,35 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 07.07.2025, bei 11 954,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,40 Prozent zu. Bei 14 464,53 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 536,00 CHF), Roche (+ 2,32 Prozent auf 339,50 CHF), Nestlé (+ 1,72 Prozent auf 85,12 CHF), Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 132,85 CHF) und Swisscom (+ 1,41 Prozent auf 612,50 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Amrize (-5,50 Prozent auf 40,73 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 76,00 CHF), Alcon (-1,27 Prozent auf 54,24 CHF) und Lonza (-1,03 Prozent auf 574,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 123 149 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at