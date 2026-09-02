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Index-Bewegung 02.09.2026 17:58:40

Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Wenig verändert zeigte sich der SMI zum Handelsschluss.

Letztendlich ging der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 14 358,73 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,644 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,017 Prozent fester bei 14 337,24 Punkten in den Handel, nach 14 334,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 253,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 382,04 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,146 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SMI bei 14 346,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 305,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der SMI 12 088,36 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,39 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,82 Prozent auf 59,36 CHF), UBS (+ 1,13 Prozent auf 44,64 CHF), Swisscom (+ 1,12) Prozent auf 634,50 CHF), Lonza (+ 0,97 Prozent auf 583,40 CHF) und Roche (+ 0,49 Prozent auf 349,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Givaudan (-1,54 Prozent auf 3 205,00 CHF), Holcim (-1,36 Prozent auf 70,98 CHF), Amrize (-1,34 Prozent auf 34,66 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 187,55 CHF) und Partners Group (-1,00 Prozent auf 672,80 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 980 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,357 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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