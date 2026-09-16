Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende fester

Mit dem SMI ging es zum Handelsende aufwärts.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,43 Prozent fester bei 13 868,66 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,592 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,079 Prozent schwächer bei 13 797,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 808,87 Punkten am Vortag.

Bei 13 890,51 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 795,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 0,272 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der SMI einen Stand von 13 761,53 Punkten auf. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 16.09.2025, mit 12 018,66 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,69 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,06 Prozent auf 78,26 CHF), Sika (+ 1,70 Prozent auf 182,80 CHF), Swiss Life (+ 1,05 Prozent auf 922,20 CHF), Givaudan (+ 0,90 Prozent auf 3 244,00 CHF) und Amrize (+ 0,69 Prozent auf 32,29 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-0,90 Prozent auf 619,40 CHF), Swiss Re (-0,50 Prozent auf 139,30 CHF), Kühne + Nagel International (-0,41 Prozent auf 217,30 CHF), Nestlé (-0,30 Prozent auf 77,66 CHF) und UBS (-0,24 Prozent auf 41,76 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 187 168 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 304,271 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at