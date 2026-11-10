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Index-Performance im Fokus 10.11.2026 17:58:47

Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Der SMI entwickelte sich am Abend positiv.

Zum Handelsschluss stieg der SMI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 15 037,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,706 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,668 Prozent fester bei 15 046,05 Punkten, nach 14 946,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 996,31 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 077,56 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 13 787,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 633,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der SMI einen Wert von 12 455,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 13,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 092,56 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Richemont (+ 2,72 Prozent auf 175,45 CHF), Geberit (+ 1,53 Prozent auf 595,60 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 40,56 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 194,00 CHF) und Logitech (+ 1,31 Prozent auf 80,18 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-1,77 Prozent auf 34,45 CHF), Sandoz (-1,28 Prozent auf 83,38 CHF), Galderma (-1,10 Prozent auf 188,55 CHF), Givaudan (-0,42 Prozent auf 4 048,00 CHF) und Roche (+ 0,17 Prozent auf 401,80 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 446 904 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 337,716 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,70 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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