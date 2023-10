Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels freundlich

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 10 368,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,175 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,414 Prozent schwächer bei 10 324,74 Punkten in den Handel, nach 10 367,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 324,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 372,63 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,110 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 882,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, wies der SMI einen Wert von 11 373,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, lag der SMI noch bei 10 706,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,55 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Punkte.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Roche (+ 1,20 Prozent auf 240,10 CHF), Logitech (+ 0,53 Prozent auf 68,70 CHF), Swisscom (+ 0,45 Prozent auf 535,80 CHF), Novartis (+ 0,39 Prozent auf 85,42 CHF) und Givaudan (+ 0,38 Prozent auf 2 921,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-2,68 Prozent auf 54,54 CHF), Richemont (-1,15 Prozent auf 103,25 CHF), Partners Group (-0,69 Prozent auf 949,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 29,69 CHF) und Lonza (-0,35 Prozent auf 314,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 174 853 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 268,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at