Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Kursentwicklung
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20.10.2026 09:28:50
Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen
Am Dienstag legt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,06 Prozent auf 14 377,15 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,653 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 14 367,43 Punkte an der Kurstafel, nach 14 368,78 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 14 391,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 363,71 Punkten erreichte.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 13 786,72 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 14 254,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der SMI 12 635,02 Punkte auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,53 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 385,10 CHF), Novartis (+ 0,90 Prozent auf 125,32 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 83,16 CHF) und Logitech (+ 0,68 Prozent auf 89,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5,19 Prozent auf 70,82 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 38,85 CHF), Holcim (-0,46 Prozent auf 64,42 CHF), Sika (-0,41 Prozent auf 182,55 CHF) und Lonza (-0,20 Prozent auf 612,00 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 425 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 325,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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