Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI am Freitagmittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 13 965,78 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,578 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,535 Prozent stärker bei 13 980,23 Punkten in den Handel, nach 13 905,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 960,42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 029,64 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,679 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 14 525,29 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 14 231,96 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 11 875,80 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,42 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell UBS (+ 3,30 Prozent auf 40,72 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 601,20 CHF), Holcim (+ 1,72 Prozent auf 67,46 CHF), Swiss Life (+ 1,11 Prozent auf 913,20 CHF) und Givaudan (+ 1,09 Prozent auf 3 443,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Lonza (-1,12 Prozent auf 563,60 CHF), Nestlé (-0,67 Prozent auf 77,42 CHF), Roche (-0,55 Prozent auf 361,40 CHF), Alcon (-0,34 Prozent auf 53,14 CHF) und Sandoz (-0,28 Prozent auf 70,58 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 720 968 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 306,046 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at