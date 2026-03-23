Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SMI-Entwicklung
|
23.03.2026 12:26:45
Gute Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Montagmittag
Um 12:08 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,33 Prozent höher bei 12 361,57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,477 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 1,81 Prozent tiefer bei 12 097,52 Punkten, nach 12 320,99 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 12 053,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 366,40 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 23.02.2026, wurde der SMI auf 13 871,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der SMI einen Wert von 13 242,80 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 13 075,40 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,69 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Heutige Tops und Flops im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 811,20 CHF), Geberit (+ 1,41 Prozent auf 533,00 CHF), Amrize (+ 1,05 Prozent auf 42,31 CHF) und Swisscom (+ 0,95 Prozent auf 693,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Givaudan (-0,86 Prozent auf 2 655,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,78 Prozent auf 63,96 CHF), Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 538,40 CHF), Swiss Life (-0,41 Prozent auf 820,40 CHF) und Nestlé (-0,26 Prozent auf 75,66 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 032 139 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,934 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,52
|2,11%
|Amrize
|47,44
|4,42%
|Geberit AG (N)
|591,80
|3,10%
|Givaudan AG
|2 922,00
|-1,02%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,53
|-0,46%
|Partners Group AG
|889,00
|2,54%
|Richemont
|151,00
|6,56%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|335,22
|1,77%
|Swiss Life AG (N)
|909,00
|1,32%
|Swiss Re AG
|140,65
|-0,50%
|Swisscom AG
|761,00
|2,98%
|UBS
|32,18
|1,80%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,40
|-0,61%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|12 389,68
|0,56%
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