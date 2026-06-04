Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI aktuell

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,30 Prozent stärker bei 2 122,63 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,073 Prozent fester bei 2 117,89 Punkten, nach 2 116,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 117,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 132,71 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 081,56 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 2 140,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, lag der SLI bei 2 003,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,32 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,88 Prozent auf 706,60 CHF), Roche (+ 2,15 Prozent auf 318,30 CHF), Geberit (+ 1,90 Prozent auf 515,80 CHF), SGS SA (+ 1,62 Prozent auf 89,24 CHF) und Swiss Re (+ 1,62 Prozent auf 116,35 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-1,88 Prozent auf 606,60 CHF), Logitech (-1,75 Prozent auf 94,24 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 36,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,45 Prozent auf 84,32 CHF) und Julius Bär (-0,49 Prozent auf 64,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 2 359 477 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 268,267 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,07 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at