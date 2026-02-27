UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SLI-Performance im Fokus
|
27.02.2026 15:58:47
Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag
Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 205,89 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,228 Prozent fester bei 2 210,81 Punkten, nach 2 205,77 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 223,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 203,81 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der SLI bei 2 139,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 076,80 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 2 107,37 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 4,27 Prozent auf 136,65 CHF), Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF), Swisscom (+ 1,55 Prozent auf 719,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 368,70 CHF) und Geberit (+ 1,34 Prozent auf 649,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), Partners Group (-3,24 Prozent auf 846,80 CHF), Sandoz (-2,76 Prozent auf 68,40 CHF), Lindt (-2,66 Prozent auf 12 460,00 CHF) und Galderma (-1,92 Prozent auf 143,10 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 353 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
27.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|ROUNDUP: Swiss Re erzielt Rekordgewinn - Preise sinken, Kurs steigt (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|54,78
|0,85%
|Galderma
|157,00
|-1,26%
|Geberit AG (N)
|708,60
|0,91%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 780,00
|-1,64%
|Novartis AG
|142,05
|1,18%
|Partners Group AG
|946,40
|-1,25%
|Richemont
|172,20
|-3,39%
|Roche AG (Genussschein)
|367,00
|0,94%
|Sandoz
|74,64
|-3,04%
|Swiss Re AG
|149,65
|4,61%
|Swisscom AG
|787,50
|1,88%
|UBS
|34,98
|-1,19%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 215,00
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.