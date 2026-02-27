UBS Aktie

SLI-Performance im Fokus 27.02.2026 15:58:47

Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

So bewegt sich der SLI nachmittags.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 205,89 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,228 Prozent fester bei 2 210,81 Punkten, nach 2 205,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 223,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 203,81 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der SLI bei 2 139,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 076,80 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 2 107,37 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 4,27 Prozent auf 136,65 CHF), Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF), Swisscom (+ 1,55 Prozent auf 719,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 368,70 CHF) und Geberit (+ 1,34 Prozent auf 649,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), Partners Group (-3,24 Prozent auf 846,80 CHF), Sandoz (-2,76 Prozent auf 68,40 CHF), Lindt (-2,66 Prozent auf 12 460,00 CHF) und Galderma (-1,92 Prozent auf 143,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 353 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Swiss Re AG

Analysen zu Swiss Re AG

27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
