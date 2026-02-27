Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent auf 2 205,89 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,228 Prozent fester bei 2 210,81 Punkten, nach 2 205,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 223,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 203,81 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der SLI bei 2 139,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2025, bewegte sich der SLI bei 2 076,80 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 2 107,37 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 4,27 Prozent auf 136,65 CHF), Novartis (+ 1,84 Prozent auf 130,46 CHF), Swisscom (+ 1,55 Prozent auf 719,00 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 368,70 CHF) und Geberit (+ 1,34 Prozent auf 649,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-3,81 Prozent auf 156,50 CHF), Partners Group (-3,24 Prozent auf 846,80 CHF), Sandoz (-2,76 Prozent auf 68,40 CHF), Lindt (-2,66 Prozent auf 12 460,00 CHF) und Galderma (-1,92 Prozent auf 143,10 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 353 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at