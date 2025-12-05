Swatch Aktie

Marktbericht 05.12.2025 12:26:49

Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags

Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI mittags

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,31 Prozent höher bei 2 093,79 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,183 Prozent auf 2 083,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 087,41 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 081,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 094,25 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 0,997 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 022,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, stand der SLI bei 2 027,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1 948,69 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 8,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 3,07 Prozent auf 161,30 CHF), Alcon (+ 3,03 Prozent auf 65,36 CHF), ams-OSRAM (+ 2,41 Prozent auf 7,66 CHF), Sandoz (+ 1,68 Prozent auf 57,98 CHF) und Julius Bär (+ 1,57 Prozent auf 58,06 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-5,56 Prozent auf 130,80 CHF), Adecco SA (-1,50 Prozent auf 22,30 CHF), Lindt (-1,35 Prozent auf 11 650,00 CHF), Swatch (I) (-1,29 Prozent auf 164,45 CHF) und VAT (-1,15 Prozent auf 396,90 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 227 957 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 266,942 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,27 erwartet. Mit 5,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at








