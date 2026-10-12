Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI mittags

Das macht der SMI am ersten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,28 Prozent höher bei 13 826,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,583 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,435 Prozent fester bei 13 847,40 Punkten, nach 13 787,40 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 867,19 Punkte, das Tagestief hingegen 13 817,23 Zähler.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 775,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 14 235,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 12 481,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,37 Prozent. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Galderma (+ 1,21 Prozent auf 166,95 CHF), Swiss Re (+ 1,11 Prozent auf 145,60 CHF), Swiss Life (+ 0,77 Prozent auf 890,40 CHF), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 579,60 CHF) und Logitech (+ 0,59 Prozent auf 82,46 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sika (-0,32 Prozent auf 173,25 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3 431,00 CHF), Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF), Holcim (-0,09 Prozent auf 63,44 CHF) und Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,98 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 638 508 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 305,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at