Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,42 Prozent auf 18 931,44 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,281 Prozent leichter bei 18 799,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 852,87 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 799,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 952,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18 574,54 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 17 964,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der SPI auf 17 042,71 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,78 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 21,68 Prozent auf 5,50 CHF), Idorsia (+ 7,01 Prozent auf 4,52 CHF), Givaudan (+ 5,81 Prozent auf 3 098,00 CHF), SKAN (+ 5,39 Prozent auf 52,80 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,86 Prozent auf 17,22 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,84 Prozent auf 236,00 CHF), Xlife Sciences (-3,91 Prozent auf 22,10 CHF), Molecular Partners (-3,18 Prozent auf 3,04 CHF) und DocMorris (-2,72 Prozent auf 7,15 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 822 431 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 287,443 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at